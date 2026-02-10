OM eist tot 14 jaar cel in proces over moord op Vincent Jalink

AMSTERDAM (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag tot veertien jaar cel geëist tegen vier mannen in het proces rond de moord op Vincent Jalink. De 38-jarige Jalink werd op 27 mei 2016 bij zijn huis in Diemen met twaalf kogels doodgeschoten in het bijzijn van zijn toen 9-jarige zoontje. De schutter kreeg in 2023 in hoger beroep 22 jaar celstraf.

De officier van justitie sprak van een "afschuwelijk" misdrijf. "De daders hebben een leven genomen alsof het niets is."

Volgens het OM was Muhammed S. (39) uit Amstelveen het "brein" achter de moord. Willy F. (36) uit Amsterdam-Zuidoost zou de liquidatie hebben aangestuurd. Justitie eiste veertien jaar cel tegen S. en twaalf jaar tegen F.

Justitie meent dat de moord op Jalink een uitvloeisel is van een incasso-opdracht van Andries K. (57) uit Urk. Jalink zou hem hebben bestolen van 2,5 miljoen euro. Om dat geld terug te halen zou Ferry B. (51) uit Anna Paulowna contact hebben opgenomen met S. Verdachte K. hoorde drie jaar eisen, tegen B. eiste het OM drie jaar en twee maanden cel.