Motorfietsenverkoop Harley-Davidson flink gedaald in 2025

MILWAUKEE (ANP) - Het bekende Amerikaanse motorfietsenmerk Harley-Davidson heeft vorig jaar wereldwijd minder motors verkocht door de onzekere economische omstandigheden en het zwakke consumentenvertrouwen. Volgens het bedrijf uit Milwaukee daalde de verkoop met 12 procent tot 132.535 motorfietsen vergeleken met een jaar eerder.

In vrijwel alle regio's gingen de verkopen omlaag, met een min van 13 procent op de Noord-Amerikaanse markt. Mede door die verkoopkrimp zakte de omzet met 14 procent tot bijna 4,5 miljard dollar. De nettowinst daalde met ruim een kwart tot 339 miljoen dollar.

Harley-Davidson wordt sinds oktober geleid door topman Artie Starrs, die Duitser Jochen Zeitz opvolgde. Starrs sprak van een uitdagend jaar voor het merk.

Vorig jaar stopte het in 1903 opgerichte Harley-Davidson ook met het financieren van zijn verlieslijdende dochterbedrijf voor elektrische motoren LiveWire vanwege een tegenvallende vraag. LiveWire verkocht vorig jaar 653 elektrische motorfietsen.