Ferrari schort meeste leveringen aan Midden-Oosten op door oorlog

door anp
donderdag, 19 maart 2026 om 13:31
MARANELLO (ANP/BLOOMBERG/RTR) - Ferrari heeft zijn leveringen aan het Midden-Oosten grotendeels opgeschort vanwege de oorlog in die regio. De Italiaanse sportautofabrikant laat weten tijdelijk alleen nog "enkele" leveringen per vliegtuig af te handelen. Daarmee lijkt de oorlog ook producenten van luxegoederen te raken.
"We volgen de ontwikkelingen in het Midden-Oosten en de mogelijke gevolgen voor ons bedrijf nauwlettend", meldde Ferrari donderdag. Ook het luxemerk Bentley, dat onder het Duitse Volkswagen valt, heeft de verschepingen naar het Midden-Oosten gestaakt.
Het Midden-Oosten is een belangrijke markt voor producenten van luxegoederen als sportauto's. Veel mensen uit onder meer Europa hebben de regio verlaten sinds het uitbreken van de oorlog bijna drie weken geleden. De regio maakt echter een klein deel uit van alle wereldwijde leveringen van Ferrari. Volgens het jaarverslag ging in 2025 ongeveer 4,6 procent van alle voertuigen van Ferrari naar het Midden-Oosten.
