Ferrari verkoopt meer sportauto's en verhoogt winstverwachting

MARANELLO (ANP) - Ferrari heeft in de eerste helft van dit jaar meer auto's verkocht. De Italiaanse sportwagenfabrikant deed vooral goede zaken met de modellen Purosangue, Roma Spider en 296 GTS. De fabrikant heeft zijn omzet- en winstverwachting voor de rest van het jaar daarom opgeschroefd.

De sportwagenfabrikant verkocht in de eerste zes maanden van dit jaar 7044 auto's, iets meer dan in de eerste helft van vorig jaar. In Europa en het Midden-Oosten werden ruim 3200 stuks verkocht, 2 procent meer. In China, Hongkong en Taiwan zijn echter 19 procent minder Ferrari's verhandeld.

Dankzij de hogere totale verkoopaantallen kwam de omzet uit op net geen 3,3 miljard euro, een stijging van 14 procent vergeleken met een jaar eerder. Ferrari wist de nettowinst met 21 procent te verhogen naar 765 miljoen euro. In de eerste helft van vorig jaar kwam dit getal nog uit op 631 miljoen.