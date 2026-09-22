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Ruim 170.000 Indonesiërs met ademhalingsproblemen door branden

Samenleving
door Redactie
dinsdag, 22 september 2026 om 11:51
bijgewerkt om dinsdag, 22 september 2026 om 12:04
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De grote natuurbranden van de afgelopen weken in Indonesië hebben voor ademhalingsproblemen gezorgd bij meer dan 170.000 mensen, meldt het ministerie van Gezondheid. Door de branden op de eilanden Borneo, Sumatra en Papoea is op veel plekken een giftige smog ontstaan.
Indonesië probeert al weken om grote natuurbranden onder controle te krijgen. Daar heeft het land vaker last van tijdens het droge seizoen van juli tot oktober, maar dit jaar zijn de branden heviger dan andere jaren.
Daardoor is de luchtkwaliteit op veel plekken drastisch gekelderd. In de smog zitten zeer kleine fijnstofdeeltjes, die ademhalingsproblemen kunnen veroorzaken. 40.000 van de getroffenen zijn kleuters, aldus de autoriteiten.
Het ministerie van Gezondheid adviseert mensen in de gebieden rond de branden onder meer mondmaskers te dragen.
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