Financiële dataprovider Bloomberg kort getroffen door storing

LONDEN (ANP/AFP) - De financiële dataprovider Bloomberg, die wereldwijd massaal wordt gebruikt door beleggers en analisten, is woensdag in meerdere landen kort getroffen door een storing. Als gevolg daarvan raakte de uitgifte van staatsobligaties verstoord. Volgens een woordvoerder is het probleem opgelost en "keren onze systemen terug naar hun normale functioneren."

Het Bloomberg Terminal-platform biedt onder meer toegang tot beurskoersen, valuta's en vele andere financiële activa. De vensters van de terminal voor het volgen van marktnieuws, de koers van bepaalde aandelen en zelfs de zoekbalk voor toegang tot financiële informatie waren ruim een uur onbeschikbaar.

Door de storing konden beleggers zich niet of nauwelijks inschrijven voor de uitgifte van staatsobligaties. Verschillende landen, maar ook de Europese Unie, besloten daarop maatregelen te treffen. Zweden stelde de uitgifte drie uur uit. De EU besloot de deadline voor de veiling een uur uit te stellen, Portugal met vier uur.