Financiering via fintechplatforms ruim verdubbeld, meldt DNB

Economie
door anp
maandag, 06 oktober 2025 om 8:44
AMSTERDAM (ANP) - De financiering via Nederlandse fintechplatforms, die het verlenen van krediet mogelijk maken buiten traditionele banken om, is in drie jaar tijd ruim verdubbeld. Dat heeft De Nederlandsche Bank (DNB) geconstateerd. De meeste leningen worden verstrekt aan het midden- en kleinbedrijf.
Het uitstaande bedrag aan fintechleningen bedroeg in 2021 nog 1,8 miljard euro, eind 2024 ging het om 4,4 miljard euro. Het mkb had eind vorig jaar voor 3,2 miljard euro aan leningen uitstaan bij fintechplatforms, 700 miljoen euro meer dan het jaar daarvoor. Bij ING, Rabobank en ABN AMRO daalden de verstrekte kredieten met eenzelfde bedrag.
DNB merkt dat fintechbedrijven interessant zijn voor het mkb door de snelheid, toegankelijkheid en flexibiliteit. "Dit komt bijvoorbeeld door geautomatiseerde aanvraag- en beoordelingsprocedures, minder strikte eisen aan een financiële geschiedenis en alternatieve kredietvormen", aldus de centrale bank.
