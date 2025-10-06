ECONOMIE
Onderzoek: Nederland herbergt grootste deel Europese kinderporno

Samenleving
door anp
maandag, 06 oktober 2025 om 8:27
bijgewerkt om maandag, 06 oktober 2025 om 8:37
anp061025053 1
Nederland is verantwoordelijk voor de opslag van meer dan 60 procent van al het Europese materiaal van seksueel misbruik van kinderen. Dat melden de Nederlandse kinderrechtenorganisatie Terre des Hommes en het Childlight Global Child Safety Institute van de Schotse Universiteit van Edinburgh op basis van nieuw onderzoek.
De term 'seksueel misbruikmateriaal van kinderen' geniet volgens de organisaties de voorkeur boven 'kinderpornografie', omdat het benadrukt dat het materiaal misbruik documenteert en dat kinderen hier geen toestemming voor kunnen geven. Het gaat om alle visuele content waarbij kinderen worden afgebeeld tijdens seksuele handelingen of op een geseksualiseerde manier.
Van al het seksueel misbruikmateriaal van kinderen wereldwijd herbergt Nederland bijna een derde. Dit leidt volgens Terre des Hommes en Childlight tot een "noodsituatie die de levens van miljoenen kinderen wereldwijd verwoest". Zij roepen Nederlandse politici in aanloop naar de verkiezingen op tot actie.
