Fiscale aftrekregeling populair voor investeringen in batterijen

DEN HAAG (ANP) - Nederlandse bedrijven hebben vorig jaar meer gebruik gemaakt van een fiscale aftrekregeling voor de aanschaf van energiebesparende middelen. Dat meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Met belastingvoordeel via de Energie-investeringsaftrek (EIA) werd vooral meer geïnvesteerd in batterijen voor de opslag van energie.

In totaal werd er vorig jaar voor bijna 4 miljard euro aan energiezuinige investeringen gedaan, 23 procent meer dan een jaar eerder. In batterijopslag werd 70 procent meer geïnvesteerd ten opzichte van een jaar eerder. Ondernemers investeerden voor 1,1 miljard euro in batterijen met de fiscale aftrekregeling. Met de EIA-regeling kunnen ondernemers 40 procent van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst.

Batterijopslag is populair omdat bedrijven energie zelf willen opslaan, stelt de RVO. De meeste aanvragen werden gedaan voor batterijen die duurzaam opgewekte energie opslaan, bijvoorbeeld opgewekt via zonnepanelen op het dak van een bedrijf. Het meeste geld werd geïnvesteerd in batterijen die door bedrijven worden gebruikt om het net te balanceren. Deze batterijen slaan energie op wanneer het overtollig en goedkoop is en kunnen dit later weer terugleveren. De bedrijven leveren daarmee een bijdrage aan het verminderen van netcongestie.