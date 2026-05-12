Ministers veroordelen rellen bij opvanglocatie Loosdrecht

door anp
dinsdag, 12 mei 2026 om 23:34
DEN HAAG (ANP) - Ministers Bart van den Brink (Asiel) en David van Weel (Justitie) veroordelen de vernielingen en het geweld bij een opvanglocatie voor asielzoekers in Loosdrecht. Ze reageren boos en verbolgen op X.
Justitieminister Van Weel vindt "met zwaar vuurwerk en fakkels anderen in gevaar brengen onaanvaardbaar." Bij het pand is brand uitgebroken. De brandweer werd bij aankomst tegengehouden door de menigte. "Laat de politie en brandweer hun werk doen," schrijft de VVD'er daarover.
Asielminister Van den Brink (CDA) vindt dat "wat we vanavond hebben gezien, niks te maken heeft met demonstreren."
In Loosdrecht worden sinds deze week tientallen asielzoekers tijdelijk gehuisvest in het leegstaande gemeentehuis. Tegen de komst van deze opvangplek zijn meerdere demonstraties geweest, die ook al eerder uitliepen op rellen.
