Flink meer winst Shell dankzij gestegen olieprijzen door oorlog

LONDEN (ANP) - Shell heeft in het eerste kwartaal flink meer winst behaald, geholpen door de sterk gestegen olieprijzen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. De winst kwam uit op 6,9 miljard dollar, tegen bijna 3,3 miljard dollar in het vierde kwartaal. Shell had eerder al gezegd dat de resultaten uit de oliehandel aanzienlijk hoger zouden uitvallen door de onrust op de energiemarkt.

De totale omzet steeg naar ruim 70 miljard dollar, van 66,7 miljard dollar in het voorgaande kwartaal. Shell-topman Wael Sawan spreekt in een toelichting van sterke resultaten in een kwartaal dat werd gekenmerkt door een "ongekende verstoring" van de wereldwijde energiemarkten. Shell kondigde een nieuw aandeleninkoopprogramma aan van 3 miljard dollar en een verhoging van het dividend.

Door de oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz stegen de olieprijzen met wel 50 procent. Inmiddels zijn de prijzen wel weer wat ingezakt door hoop op een einde aan het conflict.