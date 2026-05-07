Sterk kwartaal voor veevoerbedrijf ForFarmers ondanks oorlog

door anp
donderdag, 07 mei 2026 om 9:05
LOCHEM (ANP) - Veevoerbedrijf ForFarmers heeft een "sterk" eerste kwartaal achter de rug, ondanks de oorlog in het Midden-Oosten. Hoewel de huidige geopolitieke ontwikkelingen zorgen voor onzekerheid en hogere prijzen van grondstoffen en energie, kan het bedrijf uit Lochem naar eigen zeggen het veevoer "tegen scherpe prijzen" blijven aanbieden aan zijn klanten.
ForFarmers zag de omzet in het eerste kwartaal stijgen met 4,5 procent tot bijna 788 miljoen euro, dankzij overnames. Op eigen kracht, dus zonder overnames, nam de omzet wel met 4,7 procent af. Het volume, oftewel de hoeveelheid voer, steeg met ruim 9 procent door overnames. Zonder overnames daalde het volume licht met een half procent, ondanks de impact van de stoppersregelingen en dierziekten.
De brutowinst steeg met ruim 17 procent naar bijna 162 miljoen euro. Topman Pieter Wolleswinkel sprak van een "wederom sterk" eerste kwartaal, waarin het bedrijf zijn marktposities verder wist te versterken en een solide groei van de winstgevendheid heeft gerealiseerd.
