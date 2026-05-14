Flinke plus voor AEX-index, ABN AMRO verder omhoog

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op de aandelenbeurs in Amsterdam is donderdag opnieuw met flinke winst gesloten. ABN AMRO ging verder omhoog na de stevige plus een dag eerder dankzij goed ontvangen kwartaalcijfers van de bank. Ook de chipbedrijven ASMI, Besi en ASML waren in de voorhoede van de AEX te vinden.

ABN AMRO steeg nog eens 3,5 procent, na de koerssprong van bijna 9 procent op woensdag. De winst van de bank in het eerste kwartaal van dit jaar viel veel hoger uit dan verwacht, geholpen door kostenbesparingen door het schrappen van banen. Branchegenoot ING liftte mee met een stijging van 2 procent. ASMI, Besi en ASML werden tot 3,3 procent duurder.

De AEX eindigde 1,1 procent hoger op 1021,54 punten. Daarmee werd voortgeborduurd op de winst van meer dan 1 procent een dag eerder. De MidKap won 0,6 procent tot 1052,29 punten. Op de beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt werden winsten tot 1,3 procent op de koersenborden gezet.

Techinvesteerder Prosus was de grootste daler in de Amsterdamse hoofdindex met een min van meer dan 3 procent. Andere verliezers waren Unilever, investeerder CVC Capital en chemicaliëndistributeur IMCD met dalingen van 0,6 procent.

In de MidKap toonde uitzender Randstad wat herstel van het stevige verlies van ruim 7 procent een dag eerder met een plus van ruim 2 procent.

In Londen was 3i Group, het Britse moederbedrijf van discountwinkelketen Action, een opvallende verliezer met een koersval van bijna 13 procent. Het concern waarschuwde voor zwakkere verkopen bij Action, een teken dat zelfs budgetwinkels het zwaar hebben nu een toenemende inflatie de bestedingsruimte van consumenten onder druk zet.

Het Britse modemerk Burberry kwam met cijfers en zakte bijna 7 procent. Volgens Burberry kan de geopolitieke en economische onzekerheid van de laatste tijd het vertrouwen van consumenten onder druk zetten.

De producent van voedingsingrediënten Tate & Lyle sprong juist meer dan 47 procent omhoog in Londen. Het bedrijf heeft een overnamebod ontvangen van de Amerikaanse branchegenoot Ingredion ter waarde van 2,7 miljard pond, omgerekend ruim 3,1 miljard euro.