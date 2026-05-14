Tennisster Gauff naar finale van graveltoernooi in Rome

ROME (ANP) - Coco Gauff heeft als eerste de finale van het tennistoernooi van Rome bereikt. De als derde geplaatste Amerikaanse versloeg de Roemeense Sorana Cirstea: 6-4 6-3.

Gauff stuit in de finale op de winnares van de andere halve finale tussen de Poolse Iga Swiatek en Jelina Svitolina uit Oekraïne. Swiatek stond dit jaar nog niet in de finale van een toernooi, maar raakt met de oude coach Francisco Roig van Rafael Nadal steeds beter in vorm.

Cirstea maakte afgelopen week een sterke indruk op het gravel in de Italiaanse hoofdstad. Ze schakelde in de derde ronde de als eerste geplaatste Aryna Sabalenka uit en liet in de kwartfinale Jelena Ostapenko kansloos. Gauff verloor vorig jaar in de finale van Jasmine Paolini in Rome. Vervolgens schreef ze wel Roland Garros op haar naam.