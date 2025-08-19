ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

FNV-bestuurder noemt gesprekken met NS 'stroef'

Economie
door anp
dinsdag, 19 augustus 2025 om 21:15
anp190825174 1
UTRECHT (ANP) - De onderhandelingen tussen vakbonden en de NS over een nieuwe cao gaan "hartstikke stroef", zei FNV-bestuurder Henri Janssen in een videoboodschap op Bluesky. Hij zei nog niet te kunnen zeggen of de bonden en de spoorvervoerder eruit komen. Een woordvoerder van de NS liet dinsdagavond weten dat de gesprekken nog lopen.
De vakbonden VVMC, FNV, CNV en VHP gingen dinsdag weer formeel in gesprek met de NS over een cao. Eerder dit jaar staakte het personeel vier keer uit onvrede over het cao-bod van de NS, met grote gevolgen voor treinreizigers.
Het ov-bedrijf kwam vervolgens met een verbeterd eindbod. Daarin zouden de lonen van 1 maart 2025 tot 1 maart 2027 met 6,75 procent omhooggaan. Ook komt er een eenmalige uitkering als de inflatie hoger uitvalt dan nu verwacht. NS stelde ook een verbeterde zwaarwerkregeling voor.
Leden van FNV en de onder NS-personeel grootste vakbond VVMC wezen dat voorstel in meerderheid af. Deze bonden dreigen met nieuwe acties als er geen akkoord komt.
Vorig artikel

Politico: VS willen gesprek Poetin-Zelensky in Boedapest houden

Volgend artikel

Van der Poel denkt in Renewi Tour al aan WK mountainbiken

POPULAIR NIEUWS

ANP-450191132

Studie: zo werkt Ibuprofen nog veel beter

ANP-329326563

Gevaarlijke parasitaire worm kan orgaanfalen en kanker veroorzaken; rukt op naar Europa

Illya in BB vol liefde

B&B Vol liefde: Illya kan alleen nog maar naar Sylwia's billen staren en Eveline knapt compleet af op Bart

ANP-523561495

Het schiet niet erg op met de islamisering van Nederland

ANP-3177323

In dit EU-land mag je straks officieel 150 km/u rijden

0_Trump-25205748010780

Nobelprijs? Welke ‘zes oorlogen’ heeft Trump beëindigd?