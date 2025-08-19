FNV-bestuurder noemt gesprekken met NS 'stroef'

UTRECHT (ANP) - De onderhandelingen tussen vakbonden en de NS over een nieuwe cao gaan "hartstikke stroef", zei FNV-bestuurder Henri Janssen in een videoboodschap op Bluesky. Hij zei nog niet te kunnen zeggen of de bonden en de spoorvervoerder eruit komen. Een woordvoerder van de NS liet dinsdagavond weten dat de gesprekken nog lopen.

De vakbonden VVMC, FNV, CNV en VHP gingen dinsdag weer formeel in gesprek met de NS over een cao. Eerder dit jaar staakte het personeel vier keer uit onvrede over het cao-bod van de NS, met grote gevolgen voor treinreizigers.

Het ov-bedrijf kwam vervolgens met een verbeterd eindbod. Daarin zouden de lonen van 1 maart 2025 tot 1 maart 2027 met 6,75 procent omhooggaan. Ook komt er een eenmalige uitkering als de inflatie hoger uitvalt dan nu verwacht. NS stelde ook een verbeterde zwaarwerkregeling voor.

Leden van FNV en de onder NS-personeel grootste vakbond VVMC wezen dat voorstel in meerderheid af. Deze bonden dreigen met nieuwe acties als er geen akkoord komt.