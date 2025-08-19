ECONOMIE
Politico: VS willen gesprek Poetin-Zelensky in Boedapest houden

Samenleving
door anp
dinsdag, 19 augustus 2025 om 20:19
bijgewerkt om dinsdag, 19 augustus 2025 om 20:36
anp190825171 1
De Verenigde Staten willen het gesprek tussen de Russische president Vladimir Poetin en zijn Oekraïense ambtgenoot Volodymyr Zelensky organiseren in de Hongaarse hoofdstad Boedapest, schrijft nieuwssite Politico op basis van twee bronnen. Het Witte Huis heeft die informatie nog niet bevestigd en stelt dat er wordt gewerkt aan een geschikte locatie.
Hongarije grenst aan Oekraïne, maar premier Viktor Orbán heeft geen goede relatie met zijn buurland. Hij heeft de afgelopen jaren geregeld nieuwe hulppakketten aan Oekraïne en sancties voor Rusland gedwarsboomd of vertraagd. Orbán heeft wel goede banden met Poetin en de Amerikaanse president Donald Trump.
Poetin kan niet zomaar naar elk land afreizen, omdat het Internationaal Strafhof (ICC) een arrestatiebevel tegen hem heeft uitgevaardigd. Hongarije trok zich eerder dit jaar terug uit het ICC, maar die terugtrekking geldt officieel pas vanaf 2 juni 2026.
