Dolle Mina's overwegen aangifte na seksuele intimidatie bij actie

Bij meerdere acties in de nacht van zaterdag op zondag op verschillende plekken in het land om aandacht te vragen voor onveiligheid van vrouwen, zijn meldingen binnengekomen van seksuele intimidatie. Eerder leek het vooral in Maastricht mis te zijn gegaan, maar dat beeld is niet compleet, meldt woordvoerder Nynke van Zwol van de landelijke en Amsterdamse tak van de Dolle Mina's. De actiegroep overweegt aangifte te doen. Van Zwol meldt dat meerdere individuele deelnemers al aangifte gaan doen.

"Na de euforie van de geslaagde actie druppelen sinds zondag meldingen binnen van vervelende incidenten", aldus Van Zwol. Zo zoende een man in Groningen een vrouwelijke deelnemer zomaar op de mond. Bij een tocht van deelnemers die zich vanuit Houten aansloten bij de actie in Utrecht trapte iemand een meerijdende driewieler kapot. In onder meer Amersfoort, Amsterdam en Utrecht zijn deelnemers uitgescholden en klonken vrouwonvriendelijke leuzen, somt Van Zwol op.