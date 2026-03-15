FNV en CNV: maandag staking bij spoedbezorgdienst DHL

UTRECHT (ANP) - Werknemers van DHL Express, dat vooral spoedzendingen van documenten en pakketten bezorgt, gaan maandag bijna de hele dag staken, melden de vakbonden FNV en CNV. De onderhandelingen over een nieuwe cao tussen de vakbonden en DHL zijn vastgelopen. Een woordvoerder van FNV legt uit dat de staking losstaat van de leveringen van DHL aan consumenten, die onder DHL eCommerce vallen.

De leveringen aan bedrijven van DHL Express liggen volgens de FNV-woordvoerder maandag wel stil "en dat kunnen consumenten uiteindelijk ook merken".

De werkonderbreking duurt van 04.00 uur tot 23.00 uur en vindt onder meer plaats op Schiphol en op locaties in Amsterdam, Utrecht en Zwolle. FNV verwacht zo'n honderd stakers op de luchthaven.

'Frustratie'

Bij DHL Express in Nederland werken ongeveer 2000 mensen, aldus FNV. Hun cao liep eind vorig jaar af en sindsdien is volgens de vakbond meerdere keren onderhandeld over een nieuwe cao. FNV vindt het eindbod van DHL te laag. Het bedrijf zou onder meer het loon vanaf 1 juli 2026 met 3,25 procent willen verhogen en vanaf 1 juli 2027 met nog eens 3 procent. De vakbond eist een hoger salaris van 4 procent per 1 januari 2026 en nog eens 3,5 procent per 1 januari 2027.

"Dat werknemers nu bijna een hele dag gaan staken, zegt alles over hoe hoog de frustratie zit", stelt FNV-bestuurder Transport en Logistiek Jacqueline Lohle. "Onze leden voelen zich niet serieus genomen. Ze werken hard om dit bedrijf draaiende te houden, maar krijgen een mager loonbod en slechtere afspraken terug."