Xandra Velzeboer pakt op WK shorttrack zilver op 1500 meter

door anp
zondag, 15 maart 2026 om 20:34
anp150326131 1
MONTREAL (ANP) - Xandra Velzeboer heeft op de 1500 meter bij de WK shorttrack haar tweede zilveren medaille gegrepen. De tweevoudig olympisch kampioene moest alleen Kim Gilli uit Zuid-Korea, de olympisch kampioene op deze afstand, voor zich dulden. Het brons ging naar de Amerikaanse Corinne Stoddard. Michelle Velzeboer eindigde als vijfde.
Op een versnelling van Kim halverwege de race had geen van de zes andere shorttracksters een antwoord. Xandra Velzeboer probeerde het gaatje nog te dichten, maar kon met Stoddard in de rug niet meer bij de Zuid-Koreaanse komen.
Xandra Velzeboer won zaterdag ook al zilver op de 1000 meter achter Kim en veroverde met de shorttracksters goud op de aflossing. Eerder zondag kwam ze ten val op de gemengde aflossing.
158649099_m

Kaas met korst: dit mag je opeten – en dit liever niet

150988847_m

Waarom Gen Z zo ongelukkig is, terwijl het leven makkelijker is dan ooit

anp-545084878-69b021e11806e

Fajah Lourens gaat zichzelf nog veel verder laten verbouwen

52786282_m

Poetin is de enige winnaar

130326VER_2032287102_

Epstein leverde minister Mandelson illegale kalmeringsmiddelen en regelde Botox

ANP-553144989

Belgische premier wil deal met Poetin

