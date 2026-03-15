Xandra Velzeboer pakt op WK shorttrack zilver op 1500 meter

MONTREAL (ANP) - Xandra Velzeboer heeft op de 1500 meter bij de WK shorttrack haar tweede zilveren medaille gegrepen. De tweevoudig olympisch kampioene moest alleen Kim Gilli uit Zuid-Korea, de olympisch kampioene op deze afstand, voor zich dulden. Het brons ging naar de Amerikaanse Corinne Stoddard. Michelle Velzeboer eindigde als vijfde.

Op een versnelling van Kim halverwege de race had geen van de zes andere shorttracksters een antwoord. Xandra Velzeboer probeerde het gaatje nog te dichten, maar kon met Stoddard in de rug niet meer bij de Zuid-Koreaanse komen.

Xandra Velzeboer won zaterdag ook al zilver op de 1000 meter achter Kim en veroverde met de shorttracksters goud op de aflossing. Eerder zondag kwam ze ten val op de gemengde aflossing.