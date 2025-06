FNV gaat niet in op uitnodiging KLM, nieuwe staking dreigt

SCHIPHOL (ANP) - Vakbond FNV gaat namens het grondpersoneel niet in op de uitnodiging van KLM om woensdag weer naar de cao-onderhandelingstafel te komen. FNV-bestuurder John van Dorland blijft "in de actiestand" en wil een nieuwe staking aankondigen, zodra voor hem duidelijk is hoe op verantwoorde wijze actie gevoerd mag worden.

Deze week verbood de rechter in Haarlem nog een 24 uur durende staking van het grondpersoneel. De bonden zeiden al dat dit niet betekende dat het nu klaar was met hun acties. Achter de schermen vindt volgens Van Dorland nog een veiligheidsoverleg plaats met KLM. Zodra dat is afgerond wil hij weer een actieaanzegging uitsturen.

KLM bood vrijdag wel aan de nullijn te zullen loslaten, maar dat is volgens de FNV'er niet voldoende voor nieuw cao-overleg. "Er is niks concreets en we hadden nog een aantal andere eisen. Daar moeten ook bewegingen gemaakt worden." Zo wil FNV een permanente regeling waardoor mensen met fysiek zwaar werk eerder kunnen stoppen met werken.