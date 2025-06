Jemenitische Houthi's melden raket op Israël te hebben afgevuurd

SANAA/JERUZALEM (ANP/AFP) - De Jemenitische beweging van de Houthi's heeft naar eigen zeggen weer een ballistische raket afgevuurd op Israël. Dat zegt de beweging te doen uit solidariteit met de Palestijnen in de Gazastrook. In Israël is luchtalarm geweest, maar het leger meldde snel dat "een raket zeer waarschijnlijk met succes was onderschept".

Het was de eerste raket die de Jemenieten afvuurden richting Israël sinds dat land en Iran 24 juni een staakt-het-vuren in acht nemen. De Houthi's die het belangrijkste deel van Jemen beheersen, worden door Iran gesteund.