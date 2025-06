Schoof op Veteranendag: stilstaan bij wat veiligheid vraagt

DEN HAAG (ANP) - Demissionair premier Schoof heeft op Veteranendag stilgestaan bij de taak die op de schouders van militairen ligt om de internationale veiligheid te waarborgen. Hij refereerde in zijn speech in de Koninklijke Schouwburg aan de recente NAVO-top.

"We spraken over het versterken van de Europese defensie en onze defensie-industrie. Over geld en toewijding aan het bondgenootschap." Die zaken noemde Schoof "allemaal superbelangrijk, maar waar we als regeringsleiders veel te weinig over spraken, is wie we nou eigenlijk bedoelen." Hij richtte zich tot de aanwezige veteranen: "alle dames en heren aan de vergadertafel ten spijt: dat zijn jullie."

Schoof sprak zijn waardering uit voor Nederlandse veteranen die in het buitenland gediend hebben en verwees naar zijn bezoek aan Nederlandse militairen in Litouwen, vorig jaar vlak voor kerst. "Hoewel we in Den Haag vaak in abstracte termen praten over de Russische dreiging, werd die daar heel concreet."

Hij bedankte alle veteranen voor hun inzet. "Jullie werk deed ertoe, jullie maakten het verschil." Daarbij verwees de premier onder andere naar de oorlog in Oekraïne. "Voor mensen hier ver vandaan. En ook voor mensen in ons eigen land, die dat vaak niet eens zullen weten."