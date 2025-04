FNV heeft grote zorgen over 'chaos' bij UWV na vertrek Hirscher

UTRECHT (ANP) - Vakbond FNV zegt zich grote zorgen te maken over "de afwikkeling van de ontstane chaos bij het UWV" na het vertrek van UWV-bestuurslid Johanna Hirscher. Dinsdag werd bekend dat Hirscher per direct haar functie neerlegt na een verschil van inzicht over de aanpak van de problemen bij de uitkeringsinstantie.

"Hirscher is een benaderbare en vaardige bestuurder die denkt vanuit het belang van de uitkeringsgerechtigden en luisterde naar de problemen die de FNV namens uitkeringsgerechtigden aankaartte", zegt FNV-bestuurder Erica Hemmes, die zich bij de bond bezighoudt met uitkeringsgerechtigden. "Dat nu juist zij haar conclusies trekt en opstapt, geeft te denken over de kant die dit opgaat."

De problemen bij het UWV dateren volgens de bond al van voor de komst van Hirscher. FNV benadrukt vorig jaar al te hebben geopperd om de problemen bij het UWV extern op te lossen, "omdat het de bond toen al duidelijk was dat ze de instantie boven het hoofd waren gegroeid".