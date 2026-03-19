FNV hoeft niet te betalen voor verzet ledenparlement bij rechter

AMSTERDAM (ANP) - FNV hoeft de kosten van het voormalige ledenparlement van de vakbond voor de cassatie tegen een eerdere beslissing over de hervorming van de vakbond niet te betalen. Dat heeft de ondernemingskamer bepaald, meldt het gerechtshof in Amsterdam donderdag.

Oud-leden van dat vakbondsorgaan wilden dat FNV opdraaide voor de kosten van hun verzet tegen de hervormingen, omdat ze zelf over te weinig geld beschikten om daarvoor advies in te winnen. De ondernemingskamer heeft dat verzoek afgewezen.

Vorig jaar werden Lodewijk Asscher en Ton Heerts aangesteld door de ondernemingskamer als tijdelijke toezichthouders om de bestuurscrisis bij de grootste vakbond van Nederland op te lossen. Door hun hervormingen is het ledenparlement veranderd in een bondsraad, maar het ledenparlement was het niet eens met de plannen van Asscher en Heerts.