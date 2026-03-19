Dit gebeurt er met je lichaam als je alleen nog maar vlees eet

Steaks als ontbijt, eieren als lunch en ’s avonds weer vlees op je bord. Op social media lijkt het de heilige graal: het carnivoor-dieet. Influencers zweren erbij. Ze beloven meer energie, minder gezondheidsklachten en een oersterk lichaam . Groenten zijn overbodig volgens hen. Maar voedingsdeskundigen slaan alarm.

De hype draait om een extreem simpel principe: je eet uitsluitend dierlijke producten zoals vlees, vis en eieren. De Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD) maakt nu duidelijk wat een ongelooflijk slecht idee dit is. Deze manier van eten sluit totaal niet aan bij wat als gezonde voeding wordt gezien.

Geen bewijs

Voorstanders claimen dat het schrappen van plantaardig voedsel ontstekingen vermindert en je darmen tot rust brengt. Dat klinkt allemaal leuk, maar volgens de NVD is dat allemaal onbewezen gewauwel. Er is geen wetenschappelijke consensus over die vermeende voordelen.

En dan de keerzijde. Want die is fors. Door alleen vlees te eten, mis je cruciale voedingsstoffen. Denk aan vezels, vitamines en mineralen die je normaal uit groenten, fruit en granen haalt. Tegelijkertijd schiet je inname van verzadigde vetten en cholesterol omhoog.

Grote risico's

De risico’s liegen er niet om. Een dieet rijk aan rood en bewerkt vlees wordt al langer gelinkt aan ernstige gezondheidsproblemen. Denk aan een verhoogde kans op kanker, diabetes type 2 en beroertes. Ook je nieren krijgen het zwaar te verduren door de enorme hoeveelheid eiwitten.

Het romantische beeld van de gezonde oermens begint daarmee flink te wankelen. In plaats van een energieke upgrade ligt een toekomst met hart- en vaatziekten en hoge bloeddruk op de loer.

Diëtist

De NVD wijst tot slot op een zorgelijke trend: steeds meer influencers profileren zich als expert en noemen zichzelf diëtist. Maar de titel diëtist is beschermd. Zonder de juiste opleiding mag je jezelf zo niet noemen, hoe hard je ook je best doet op Instagram en TikTok.