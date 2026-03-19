Defensieminister VS: we maken de oorlog in Iran af

De Verenigde Staten gaan door met de oorlog in Iran tot alle doelen zijn bereikt, zegt de Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth. "Natuurlijk maken we dit af." Hoe lang dat gaat duren, is volgens hem nog niet te zeggen. Hij zei dat de VS deze donderdag het grootste aantal aanvallen tot nu toe zullen uitvoeren.

Hegseth zei dat critici ten onrechte doen alsof deze oorlog lang kan gaan duren. Ook zei hij dat de doelen altijd hetzelfde zijn geweest. "Vernietiging van raketten en lanceerinrichtingen en de defensie-industriële basis van Iran, zodat die niet herbouwd kan worden. De vernietiging van de marine. En Iran krijgt nooit een kernwapen. Dat waren onze doelen vanaf dag één."

Volgens Hegseth, door de regering van president Donald Trump minister van Oorlog genoemd, zou "de wereld, het Midden-Oosten, onze ondankbare bondgenoten in Europa en zelfs delen van onze eigen pers" Trump niet moeten bekritiseren, maar juist moeten bedanken.