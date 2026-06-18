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Iran: alle schepen krijgen snel vergunning voor Straat van Hormuz

Samenleving
door anp
donderdag, 18 juni 2026 om 21:40
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TEHERAN (ANP/RTR) - Iran zegt te werken aan snelle vergunningen voor alle schepen die door de Straat van Hormuz willen varen. Die belangrijke zeestraat is volgens afspraken met de Verenigde Staten weer geopend, maar Iran adviseert schepen om zich te houden aan het tijdslot en de route die ze krijgen toegewezen van de Iraanse autoriteiten.
Iran en de VS hebben beide hun blokkade van de Straat van Hormuz opgeheven. Iran heeft wel aangekondigd servicekosten te willen vragen voor schepen die door de zeestraat varen. De VS hebben verklaard dat schepen juist niet hoeven te betalen voor een doortocht.
De servicekosten gelden dan ook in elk geval niet voor de komende zestig dagen, de periode die beide landen hebben uitgetrokken om een definitief vredesakkoord te bereiken.
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