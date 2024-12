Tech grijpt de macht in de VS: "Het basisdenken van Silicon Valley is antioverheid en antidemocratie"

Donald Trump plaveit de weg naar het Witte Huis voor de grote tech-bazen van Silicon Valley. Met Elon Musk als speciale minister en een president die de bedrijven geen strobreed in de weg legt, krijgen de Zuckerbergs van deze wereld gevaarlijk veel macht.

"De belangen van Silicon Valley gaan een grote rol spelen de komende vier jaar", zegt Ryan Mac, techjournalist bij The New York Times daarover. "Vicepresident J.D. Vance werkte zelf voor durfinvesteerders in Silicon Valley. Peter Thiel was zijn mentor en lanceerde hem als vicepresidentskandidaat."

Peter Thiel is een belangrijke speler. "Hij is bekend om zijn uitspraak dat democratie niet te verenigen is met vrijheid", zegt Marleen Stikker, directeur van onderzoeksinstituut WAAG Futurelab, tegen de NOS. "Dat is een beetje het basisdenken van Silicon Valley: anti-overheid en antidemocratie. Er is een groot geloof dat technologie het allemaal wel kan oplossen. Thiel gelooft in een sterke leider als Trump."

Tech-bedrijven zullen steeds meer macht krijgen, daar zijn experts zeker van. "Hoe, is een open vraag", zegt hoogleraar Claes de Vreese, die denkt dat het slecht kan uitpakken voor Europa. "Nu handelen techbedrijven nog enigszins in overeenstemming met EU-regels. Dat Brussel-effect heeft positieve gevolgen voor de rest van de wereld."

Stikker vreest de effecten voor de EU. "De oligarchie die in de VS ontstaat van politiek, tech en kapitaal is ongelooflijk bedreigend voor Europa. De meeste socialemediabedrijven zijn Amerikaans en de Nederlandse overheid zit in de Amerikaanse cloud. Den Haag wil bezuinigen op innovatie en kennis, dat is precies de verkeerde ontwikkeling. We moeten zelf veel meer in technologie investeren, zodat we weer strategische autonomie hebben."