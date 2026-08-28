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Honderden mensen bij paleis na overlijden koning Harald

Samenleving
door anp
vrijdag, 28 augustus 2026 om 10:10
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OSLO (ANP) - Bij het paleis in Oslo hebben zich kort nadat bekend werd dat koning Harald was overleden veel mensen verzameld. Op beelden bij Noorse media is te zien dat ze met honderden samen rouwen, bloemen neerleggen en kaarsen aansteken. Koning Harald overleed vrijdagochtend op 89-jarige leeftijd in het ziekenhuis in Oslo.
Op het Slottsplassen, het plein voor het paleis, komen al sinds donderdag, toen duidelijk werd dat het slecht ging met de koning, veel mensen samen. Sindsdien groeit er langzaamaan een bloemenzee.
Door het overlijden van Harald is zijn zoon Haakon sinds vrijdag automatisch de nieuwe koning van Noorwegen. In een buitengewone ministerraad om 11.30 uur maakt hij zijn koningsnaam bekend. Het is niet vanzelfsprekend dat hij de naam Haakon VIII kiest; hij kan ook andere namen aannemen.
Haakons dochter Ingrid-Alexandra is nu kroonprinses en krijgt mogelijk ook een nieuwe naam. Verder worden de titels bekend van zijn moeder Sonja en echtgenote Mette-Marit. Ook presenteert hij zijn koninklijk motto.
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