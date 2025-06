UTRECHT (ANP) - Honderden uitzendkrachten staken vanaf woensdag bij distributiecentra van Albert Heijn. Ze gaan actievoeren omdat ze graag een goede eigen cao willen, heeft vakbond FNV aangekondigd. De staking start bij de distributiecentra in Geldermalsen en Pijnacker, maar later volgen mogelijk meer locaties en andere bedrijven. Wat de precieze impact is voor de bevoorrading van de winkels, is nog niet duidelijk.