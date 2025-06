Rutte zegt goed gesprek te hebben gehad met Zelensky

DEN HAAG (ANP) - NAVO-topman Mark Rutte zegt een goed gesprek te hebben gehad met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Rutte vertelde hem dat de steun van de NAVO-landen in 2025 hoger zal zijn dan een jaar eerder.

"Morgen vindt de top plaats en ik durf te voorspellen dat daar steun voor Oekraïne zal worden uitgesproken", zei Rutte na het gesprek met Zelensky. "Natuurlijk hopen we allemaal dat de oorlog snel eindigt, maar als dat niet zo is, moeten we ervoor zorgen dat Oekraïne de middelen heeft om ervoor te zorgen dat Vladimir Poetin er niet over twijfelt om ook maar een kilometer van Oekraïne in te nemen."

Zelensky dankte Rutte voor zijn "leiderschap" tijdens een kort persmoment na afloop. Daar waren ook EU-leiders Ursula von der Leyen en António Costa bij aanwezig. Ook zij beloofden Oekraïne te blijven steunen en riepen Rusland op om akkoord te gaan met een staakt-het-vuren.