Trump zegt geen verandering van regime te willen in Iran

WASHINGTON (ANP/RTR/AFP) - De Amerikaanse president Donald Trump wil geen verandering van regime in Iran. Dat zei Trump tegen verslaggevers aan boord van Air Force One, onderweg naar de NAVO-top in Den Haag.

Volgens Trump zou een verandering van regime alleen maar leiden tot chaos. De Amerikaanse president benadrukte dat Iran geen kernwapen zal krijgen. "Dat is het laatste waar ze nu aan denken", aldus Trump.

De Amerikaanse president meldde ook dat de Russische president Vladimir Poetin hem had gebeld om aan te bieden te helpen met Iran.