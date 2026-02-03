Ex-NCTV'er: ik werkte met staatsgeheimen, deelde ze niet

ROTTERDAM (ANP) - De 66-jarige Abderrahim El M., verdacht van het lekken van staatsgeheime informatie aan de Marokkaanse geheime dienst, ziet de strafzaak tegen hem als "een misverstand". Dinsdag, op de eerste dag van zijn inhoudelijke proces, hield de voormalige analist van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) vol dat hij staatsgeheimen in zijn bezit had om mee te werken en "niet om aan derden te verstrekken".

El M. is het middelpunt geworden van - volgens het Openbaar Ministerie - de grootste spionagezaak die Nederland ooit heeft gekend. Hij werd op 26 oktober 2023 op Schiphol aangehouden, toen hij op het punt stond af te reizen naar Marokko. In zijn bagage werd staatsgeheime informatie gevonden, evenals in zijn woning in Rotterdam. El M. zat twintig maanden in voorarrest. Aanvankelijk beriep hij zich op zijn zwijgrecht, later wilde hij wel vragen beantwoorden en heeft hij een zeer uitvoerige verklaring op schrift gesteld.

De rechtbank onderwierp de verdachte dinsdag aan een urenlang verhoor. El M. houdt vol dat hij volkomen te goeder trouw is geweest. Wel erkende hij dat hij "scherper" had moeten zijn en zijn documenten "netter" had moeten ordenen. De voorzitter van de rechtbank vond de typering van de zaak als misverstand "wel een enorm eufemisme voor wat hier aan de hand is".

Geheime stukken mee naar huis

Volgens El M. had hij toestemming van leidinggevenden om geheime stukken mee naar huis te nemen. Door toenemende spanningen op het kantoor van de NCTV moest El M. thuis "onder de radar" gaan werken. De leidinggevenden hebben de beweringen van El M. tegengesproken.

El M. zou staatsgeheime informatie hebben gelekt naar de Marokkaanse geheime dienst. Hij maakte geregeld reizen naar Marokko. In de aanloop naar zo'n reis printte en scande hij telkens geheime documenten.