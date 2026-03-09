ECONOMIE
FNV: werknemers spoeddienst DHL gaan staken

Economie
door anp
maandag, 09 maart 2026 om 18:17
anp090326175 1
DEN HAAG (ANP) - Werknemers van DHL Express in Nederland gaan "zeer binnenkort" staken uit onvrede over het uitblijven van een nieuwe cao, meldt FNV. Wanneer de eerste staking plaatsvindt, wordt op korte termijn bekendgemaakt.
DHL Express is onderdeel van DHL en richt zich met name op spoedzendingen van documenten en pakketten. Er werken zo'n 2000 mensen. FNV eist onder meer een loonsverhoging van 4 procent per 1 januari 2026 en 3,5 procent per 1 januari 2027. DHL wil het loon volgens de bond maar "een klein beetje" verhogen.
"Er wordt niet vaak gestaakt bij DHL Express. Dat we dat nu wel doen, zegt genoeg", stelt FNV.
