Wethouder Hardenberg: COA heeft twee weken om locaties te sluiten

HARDENBERG (ANP) - Opvangorgaan COA krijgt waarschijnlijk ongeveer twee weken de tijd om twee opvanglocaties in de gemeente Hardenberg alsnog te sluiten. Daarna begint de teller voor de dwangsommen te lopen, zegt wethouder Alwin Mussche, die over de opvang van vluchtelingen gaat. De beide locaties hadden zondag moeten sluiten, maar zijn nog open.

Hardenberg heeft maandag een last onder dwangsom opgelegd, als ultimatum aan het COA. De organisatie zou 70.000 euro moeten betalen voor elke dag dat het asielzoekerscentrum in Hardenberg nog in gebruik is, en 11.000 euro per dag voor het openhouden van een noodopvang bij het dorp Loozen. Dat gaat nog niet meteen in. Eerst krijgt het COA de kans de locaties te sluiten, en het orgaan kan de maatregel ook aanvechten.

Het COA zegt dat er geen andere plekken zijn om de honderden asielzoekers uit Hardenberg naartoe te brengen. Mussche erkent dat. "We weten al jaren dat het COA moeite heeft om opvangplekken te vinden. Het klopt dat ze afhankelijk zijn van gemeenten. Dat is niet iets nieuws. Maar de einddatum van 8 maart was gecommuniceerd naar de samenleving. Drie weken geleden heeft het COA een brief gestuurd dat ze zich daaraan houden. Dan kun je niet een paar dagen voor tijd zeggen dat het toch niet lukt. Afspraken moet je nakomen, anders ben je niet betrouwbaar."

Het bedrag is hoger dan de dwangsom van 50.000 euro per dag die Westerwolde rekent wanneer er te veel mensen in Ter Apel zitten. Mussche zegt dat de hoogte gebaseerd is op een rekensom. "Volgens de overheid kost het 91 euro per persoon per dag om asielzoekers op te vangen. Dat hebben we vermenigvuldigd met het aantal asielzoekers. Daar hebben we 25 procent bovenop gedaan als aansporing."