Rusland bereid Europa olie te leveren in sterk verstoorde markt

MOSKOU (ANP/AFP/RTR) - Rusland is bereid weer olie aan Europese landen te leveren als zij "een langdurige en duurzame" samenwerking willen aangaan. Daarmee reageerde president Vladimir Poetin op de snel gestegen energieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. De Europese Unie voerde in 2022 sancties in op Russische olie als reactie op de inval in Oekraïne.

"Als Europese partijen zich plotseling bedenken en ons een langdurige en duurzame samenwerking kunnen bieden, zonder politieke druk, dan staan we daar voor open. Wij hebben dat nooit geweigerd", zei Poetin tijdens een tv-uitzending.

Poetin vindt dat Russische olie- en gasbedrijven moeten profiteren van de verstoringen door de oorlog in het Midden-Oosten, al verwacht hij ook dat de prijsstijgingen tijdelijk van aard zullen zijn. Rusland is de op een na grootste exporteur van olie ter wereld en heeft de grootste voorraden aardgas.