ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Rusland bereid Europa olie te leveren in sterk verstoorde markt

Economie
door anp
maandag, 09 maart 2026 om 18:31
anp090326176 1
MOSKOU (ANP/AFP/RTR) - Rusland is bereid weer olie aan Europese landen te leveren als zij "een langdurige en duurzame" samenwerking willen aangaan. Daarmee reageerde president Vladimir Poetin op de snel gestegen energieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. De Europese Unie voerde in 2022 sancties in op Russische olie als reactie op de inval in Oekraïne.
"Als Europese partijen zich plotseling bedenken en ons een langdurige en duurzame samenwerking kunnen bieden, zonder politieke druk, dan staan we daar voor open. Wij hebben dat nooit geweigerd", zei Poetin tijdens een tv-uitzending.
Poetin vindt dat Russische olie- en gasbedrijven moeten profiteren van de verstoringen door de oorlog in het Midden-Oosten, al verwacht hij ook dat de prijsstijgingen tijdelijk van aard zullen zijn. Rusland is de op een na grootste exporteur van olie ter wereld en heeft de grootste voorraden aardgas.
loading

POPULAIR NIEUWS

img 9554

Maagartsen over de 4 dingen die ze niet (of zelden) eten

7ut08fb4_tova-noel_625x300_08_March_26

Bewaakster van Epsteins cel deed opvallende stortingen en zocht online naar “latest on epstein” minuten vóór vondst lichaam

shutterstock 2487538657

We gapen niet omdat onze hersens zuurstof willen. Maar waarom dan wel?

249336134_m

Diëtist legt uit: “Mayonaise is gezonder dan je denkt”

173511020_m

Vergeet Londen of Berlijn: dit is de stad die we allemaal willen bezoeken dit jaar

ftcms_8244fa56-1275-4602-be3a-23a851e88855

Mojtaba Khamenei aan de macht: waarom Iran kiest voor nóg harder

Loading