FNV wil ruimere reiskostenvergoeding en maximumprijzen benzine

Economie
door anp
dinsdag, 24 maart 2026 om 21:58
UTRECHT (ANP) - Vakbond FNV pleit voor een ruimere belastingvrije reiskostenvergoeding en het invoeren van maximumprijzen voor benzine en diesel aan de pomp. Het zijn enkele punten die de grootste vakbond van Nederland aandraagt in de aanloop naar een Kamerdebat over de economische gevolgen van de Iranoorlog.
Nu kunnen werkgevers hun personeel tot maximaal 0,23 euro per kilometer vergoeden voor woon-werkverkeer. FNV wil dat daar 3 cent per kilometer bovenop komt om werknemers die met de auto naar werk moeten te ontzien. "Veel werkenden met een laag of middeninkomen hebben de auto nodig om op hun werk te komen. De FNV zet in op een toereikende reiskostenvergoeding in cao-afspraken. Daar moet via de belastingen dan wel voldoende ruimte voor zijn."
FNV wil ook dat het kabinet het Belgische systeem van maximumprijzen voor brandstoffen onderzoekt. In tijden van sterk schommelende olieprijzen dempt dat systeem de prijsstijging aan de pomp tijdelijk. In België zelf zijn pomphouders overigens kritisch over dat systeem.
