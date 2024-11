FNV ziet in verkiezingsuitslag VS 'grote opdracht' voor vakbonden

UTRECHT (ANP) - Vakbond FNV ziet in de uitslag van de Amerikaanse presidentsverkiezingen "een grote opdracht" voor Amerikaanse vakbonden. "De vakbonden zijn van oudsher de beweging die mensen kunnen verenigen op gezamenlijke belangen en dat is nu harder nodig dan ooit", stelt FNV-voorzitter Tuur Elzinga na de winst van Donald Trump.

"Vakbonden in de VS maken zich op voor een aanval op democratische vakbondsrechten en werknemersrechten door de overwinning van Trump en de Republikeinen in de Senaat", aldus Elzinga. "Ondertussen hebben veel mensen uit de werkende klasse ook op Trump gestemd", erkent hij.