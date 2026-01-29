ECONOMIE
Foodwatch stapt in Frankrijk naar de rechter om babyvoeding

Economie
door anp
donderdag, 29 januari 2026 om 10:00
anp290126126 1
PARIJS (ANP) - Foodwatch stapt donderdag samen met getroffen Franse families naar de rechter in Frankrijk rondom de mogelijk besmette babyvoeding. De voedselwaakhond beschuldigt bedrijven, waaronder Nestlé, en autoriteiten van het "veel te laat waarschuwen van het publiek". Franse autoriteiten onderzoeken de dood van twee baby's die babyvoeding van het voedingsconcern hebben gedronken.
Na de eerste besmetting bij Nestlé in december hebben verschillende fabrikanten van babyproducten deze teruggeroepen. De grootschalige terugroepacties kwamen in januari op gang. De aanklacht van Foodwatch richt zich niet alleen op Nestlé, maar ook op de andere fabrikanten en de autoriteiten.
"Er is absoluut geen aanvaardbaar excuus voor deze late terugroepacties; daarom dient Foodwatch vandaag samen met de ouders een klacht in. De bedrijven waarop wij ons richten, hebben enorme nalatigheid getoond", stelt oprichter van Foodwatch Frankrijk Ingrid Kragl.
