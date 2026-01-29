Australian Open werkt aan privacy na klachten toptennissters

MELBOURNE (ANP/AFP) - De Australian Open heeft aanpassingen toegezegd om de privacy van de tennissers beter te bewaken. Dat zei toernooidirecteur Craig Tiley in reactie op de klachten van een aantal toptennissters over de camera's die overal alles vastleggen. "We willen naar de spelers luisteren, echt begrijpen wat hun behoeften en wensen zijn. Welke aanpassingen we ook moeten maken, die zullen we maken", zei hij op Tennis Channel.

De Amerikaanse Coco Gauff was de eerste die klaagde over de alomtegenwoordige camera's en het gebrek aan privacy. Gauff zocht na afloop van haar nederlaag in de kwartfinale tegen Elena Svitolina bewust een rustig plekje om haar frustratie te uiten, maar zag tot haar woede later toch beelden waarop te zien was hoe ze haar racket kapotsloeg. Ze kreeg later bijval van landgenotes Amanda Anisimova en Jessica Pegula en de Poolse Iga Swiatek.