Forbes: vermogen Russische miljardairs opnieuw gestegen

MOSKOU (ANP/RTR) - Het vermogen van Russische miljardairs is vorig jaar gegroeid tot 697 miljard dollar, zo'n 595 miljard euro. Ondanks de oorlog in Oekraïne en de westerse sancties tegen Rusland groeide het vermogen van de rijkste Russen met 11 procent. Dat meldt de Russische tak van zakentijdschrift Forbes.

De rijkste Russen hebben hun vermogen grotendeels te danken aan de natuurlijke hulpbronnen van het land. Verstoringen in de wereldwijde handel hebben de grondstofprijzen opgedreven en daar profiteren de miljardairs van. De rijkste Rus is Alexei Mordashov, volgens Forbes. Hij is directeur van investeringsmaatschappij Severgroup, waar het grote Russische staalbedrijf Severstal onder valt. Vorig jaar stond Mordashov nog op plek twee. Dit jaar is zijn vermogen met 8,4 miljard dollar gestegen tot 37 miljard dollar.

Vladimir Potanin is de op één na rijkste Rus met een vermogen van 29,7 miljard dollar. Hij is eigenaar van investeringsfirma Interros en metalenproducent Nornickel.