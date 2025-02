Gameplatform Roblox trok eind vorig jaar meer spelers aan

SAN MATEO (ANP/BLOOMBERG) - Gameplatform Roblox heeft vorig kwartaal meer dagelijkse gebruikers verwelkomd. Gemiddeld logden dagelijks 85,3 miljoen mensen in gedurende de laatste drie maanden van vorig jaar. Dat is 19 procent meer dan in dezelfde periode in 2023, meldt het bedrijf bij de presentatie van de financiële resultaten.

Door de toestroom van het aantal gebruikers nam ook de verkoop van virtuele valuta voor het platform toe, de zogeheten Robux. Daarmee kunnen Roblox-spelers virtuele items kopen die zij kunnen gebruiken tijdens het spelen. Het totaal aan boekingen, die vooral bestaat uit de verkoop van Robux, steeg eind 2024 tot ruim 1,36 miljard dollar, 21 procent meer dan een jaar eerder.

"We zijn verheugd dat we in het vierde kwartaal van 2024 resultaten hebben geboekt die gelijk aan of beter zijn dan de verwachtingen die we hebben afgegeven", zegt financieel topman Michael Guthrie van Roblox. Analisten hadden echter meer verwacht. Zij gingen uit van 88,4 miljoen dagelijkse gebruikers. Ook de boekingen vielen tegen, gezien de verwachting van 1,37 miljard dollar. Op Wall Street ging het aandeel fors omlaag.