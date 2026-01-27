CNN: Washington wil sleutelrol CIA in relaties met Venezuela

WASHINGTON (ANP) - Washington wil volgens nieuwszender CNN de CIA een permanente sleutelrol geven in de relaties met Venezuela. De inlichtingendienst speelde recent al een rol bij de gevangenneming van de linkse president Nicolás Maduro door eenheden uit de VS.

Daar had de CIA in Venezuela contacten voor gelegd; er was hulp van binnenuit het regime om Maduro te overmeesteren. De CIA zou ook een sleutelrol hebben gespeeld om de Amerikaanse president Donald Trump te overtuigen dat het beter is met waarnemend-president Delcy Rodríguez in zee te gaan dan met de pro-Amerikaanse oppositieleidster María Corina Machado.

De CIA zou met leden van het regime en van de oppositie contacten gaan leggen voor samenwerking. De eerste hoge functionaris uit de VS die Caracas bezocht na de val van Maduro was CIA-chef John Ratcliffe.

De VS hebben meestal met de CIA sinds 1954 in ruim tien Latijns-Amerikaanse landen operaties uitgevoerd voor een 'regime change'.