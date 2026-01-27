ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

CNN: Washington wil sleutelrol CIA in relaties met Venezuela

Samenleving
door anp
dinsdag, 27 januari 2026 om 14:18
anp270126114 1
WASHINGTON (ANP) - Washington wil volgens nieuwszender CNN de CIA een permanente sleutelrol geven in de relaties met Venezuela. De inlichtingendienst speelde recent al een rol bij de gevangenneming van de linkse president Nicolás Maduro door eenheden uit de VS.
Daar had de CIA in Venezuela contacten voor gelegd; er was hulp van binnenuit het regime om Maduro te overmeesteren. De CIA zou ook een sleutelrol hebben gespeeld om de Amerikaanse president Donald Trump te overtuigen dat het beter is met waarnemend-president Delcy Rodríguez in zee te gaan dan met de pro-Amerikaanse oppositieleidster María Corina Machado.
De CIA zou met leden van het regime en van de oppositie contacten gaan leggen voor samenwerking. De eerste hoge functionaris uit de VS die Caracas bezocht na de val van Maduro was CIA-chef John Ratcliffe.
De VS hebben meestal met de CIA sinds 1954 in ruim tien Latijns-Amerikaanse landen operaties uitgevoerd voor een 'regime change'.
loading

POPULAIR NIEUWS

ec73f517 4ec3 467b 9cba 880322317d2a

Wat er echt allemaal in brood uit de supermarkt zit

3FDJRM5TOJOWJDPL5RC3NCU5IA

Als Poetin wint: een angstaanjagend maar reëel scenario voor Europa

gandr-collage

Bol en Amazon verkopen troep tegen woekerprijzen

G-oIyDqboAAPHck

Greg Bovino ziet eruit als een nazi. Maar maakt dat hem er één?

b111f0ec-7880-4b36-b258-236fac5a8f72_631c46d3

Amerika’s weerstand tegen Trump breidt zich uit – van kiezers tot elites

173020851_m

De goedkoopste vorm van wellness: daarom lopen we massaal de deur uit

Loading