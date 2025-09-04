Forse plus voor AEX-index, KPN koploper na koopadvies

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op de aandelenbeurs in Amsterdam is donderdag met een flinke plus gesloten. Telecombedrijf KPN was koploper bij de hoofdfondsen op het Damrak na een koopadvies van Bank of America. Ook zwaargewicht ASML deed het goed.

KPN steeg 4,2 procent. Volgens analisten van Bank of America is het bedrijf structureel goed gepositioneerd in de concurrentiestrijd op de Nederlandse telecommarkt en zijn er aantrekkelijke vooruitzichten voor dividenduitkeringen van KPN aan aandeelhouders.

Chipmachinefabrikant ASML volgde met een plus van 3,6 procent. Ook de informatieleveranciers Wolters Kluwer en RELX stonden bij de sterkste stijgers in de hoofdindex met koerswinsten tot 2,8 procent. Betalingsverwerker Adyen sloot de rij met een min van 1,2 procent.

De AEX eindigde 1,3 procent hoger op 900,19 punten. De MidKap zakte 0,2 procent tot 894,51 punten. In Frankfurt en Londen gingen de hoofdgraadmeters tot 0,7 procent vooruit. Parijs daalde 0,3 procent.

Unilever klom ruim 1 procent. Topman Fernando Fernandez verwacht dat het levensmiddelenconcern dit jaar een kwart van de tweehonderd topmanagers zal vervangen. De plannen maken deel uit van een reorganisatie bij het concern achter merken als Axe en Knorr.

In de MidKap was investeringsmaatschappij CVC Capital Partners de grootste daler met een verlies van 6,3 procent na publicatie van resultaten. CVC, dat onder meer eigenaar is van de Duitse parfum- en cosmeticaketen Douglas, boekte meer winst in de eerste jaarhelft. De winstmarge bleef daarbij vrijwel onveranderd. Fitnessketen Basic-Fit en bouwer BAM namen de leiding bij de middelgrote fondsen met winsten van 2,2 procent.

Bij de kleinere bedrijven op Beursplein 5 werd Avantium 6,3 procent lager gezet. De fabrikant van bioplastics lanceerde een claimemissie waarmee het bedrijf 65 miljoen euro zal ophalen. Bestaande aandeelhouders van Avantium ondersteunen de uitgifte van nieuwe aandelen. Ook het kabinet schiet Avantium te hulp met een subsidie van 15 miljoen euro in ruil voor aandelen. Avantium nam onlangs het eerste deel van zijn fabriek voor bioplastics in Delfzijl in gebruik, maar het duurt nog even voordat daar winst wordt gemaakt. Met de nieuwe financiering kan het bedrijf naar verwachting tot medio 2027 vooruit.