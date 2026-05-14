Forse schadevergoeding voor familie slachtoffer Boeing-crash

CHICAGO (ANP/AFP) - Een Amerikaanse jury heeft woensdag 49,5 miljoen dollar schadevergoeding toegekend aan de familie van een 24-jarige Amerikaanse die omkwam bij een vliegtuigcrash met een Boeing 737 MAX-toestel in 2019. De zaak was aangespannen door familieleden van Samya Stumo, die stierf bij de crash van Ethiopian Airlines waarbij 157 mensen om het leven kwamen.

De jury in Chicago oordeelde dat "het totale bedrag aan geleden schade" voor de nabestaanden uitkomt op 49,5 miljoen dollar. Over de crash lopen al langer veel juridische procedures. Bijna alle civiele rechtszaken rond de crash zijn echter buiten de rechtbank geschikt. In Stumo's geval had haar familie echter geen akkoord kunnen bereiken met Boeing.

Stumo was destijds onderweg naar Kenia. Maar het vliegtuig stortte neer kort na het opstijgen vanuit Addis Abeba. De crash volgde op een crash met een zelfde toestel van Lion Air in Indonesië, een aantal maanden eerder. Na de crashes bleven 737 MAX-toestellen lange tijd aan de grond, terwijl Boeing verbeteringen doorvoerde.