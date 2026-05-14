Trump en Xi spreken bij staatsbanket van hoop op goede contacten

BEIJING (ANP/AFP) - De Amerikaanse president Donald Trump en de Chinese leider Xi Jinping hebben in hun toespraken bij een staatsbanket gezegd dat ze blijven werken aan nauwere banden. Volgens Xi kunnen Trumps doelen en de ontwikkeling van China goed samengaan.

"Het bewerkstelligen van de grote wedergeboorte van de Chinese natie en het weer groot maken van de Verenigde Staten kunnen volledig hand in hand gaan, elkaar helpen slagen en het welzijn van de hele wereld verder brengen", zei Xi, verwijzend naar veelgebruikte politieke slogans van de regeringen in China en de VS.

Trump heeft zijn gesprekken met Xi "extreem positief en productief" genoemd. Hij noemde de Chinese leider tijdens het diner een vriend, en heeft hem en zijn echtgenote Peng Liyuan uitgenodigd om eind september langs te komen in het Witte Huis.