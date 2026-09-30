Forse stijging Franse inflatie door hoge brandstofprijzen

PARIJS (ANP/BLOOMBERG) - De inflatie in Frankrijk is in september fors gestegen door de hoge brandstofprijzen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Volgens het Franse statistiekbureau Insee steeg de inflatie in de op een na grootste economie van de eurozone naar 3,4 procent op jaarbasis. Dat is het hoogste niveau in meer dan twee jaar.

In augustus bedroeg de Franse inflatie nog 2,6 procent. De prijzen voor diesel in Frankrijk stegen onlangs naar recordniveaus. De Franse regering heeft gezegd maatregelen te nemen om huishoudens te steunen.

In Spanje is de inflatie deze maand naar 4,9 procent gegaan, het hoogste niveau sinds begin 2023.

Vrijdag komen cijfers over de inflatie in de eurozone. Economen rekenden in doorsnee op een toename tot 3,7 procent. Dat is ruim boven de doelstelling van 2 procent die de Europese Centrale Bank (ECB) hanteert. De ECB heeft de rente dit jaar al twee keer verhoogd om de inflatie aan te pakken. Mogelijk wordt de rente nog verder verhoogd.