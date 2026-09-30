Pentagon: Amerikaanse militaire missie in Irak voorbij

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse militaire missie in Irak is volledig beëindigd volgens het Pentagon. De Verenigde Staten zullen nog wel trainingen geven en ondersteuning in inlichtingen bieden aan Irak.

De Iraakse veiligheidstroepen zullen verantwoordelijk zijn voor het onderdrukken van IS en de veiligheid van Irak in zijn geheel. Experts en veiligheidsfunctionarissen hebben hun zorgen geuit over een mogelijk veiligheidsvacuüm dat kan ontstaan.

Iraakse en Koerdische functionarissen zeggen dat de terugtrekking van de VS mogelijk een opleving van IS kan aanwakkeren. Ondanks de val van hun zelfbenoemde kalifaat bijna een decennium geleden, is er nog wel een netwerk van IS-leden in het land aanwezig. Daarnaast ondersteunt Iran sinds de val van Saddam Hoessein verschillende sjiitische milities in Irak.

De Amerikaanse troepen vielen Irak in 2003 binnen en brachten Saddam Hoessein ten val, waarna er onder meer een burgeroorlog ontstond.