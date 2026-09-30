ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Pentagon: Amerikaanse militaire missie in Irak voorbij

Samenleving
door anp
woensdag, 30 september 2026 om 10:19
anp300926076 1
Volg ons op Google Nieuws
WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse militaire missie in Irak is volledig beëindigd volgens het Pentagon. De Verenigde Staten zullen nog wel trainingen geven en ondersteuning in inlichtingen bieden aan Irak.
De Iraakse veiligheidstroepen zullen verantwoordelijk zijn voor het onderdrukken van IS en de veiligheid van Irak in zijn geheel. Experts en veiligheidsfunctionarissen hebben hun zorgen geuit over een mogelijk veiligheidsvacuüm dat kan ontstaan.
Iraakse en Koerdische functionarissen zeggen dat de terugtrekking van de VS mogelijk een opleving van IS kan aanwakkeren. Ondanks de val van hun zelfbenoemde kalifaat bijna een decennium geleden, is er nog wel een netwerk van IS-leden in het land aanwezig. Daarnaast ondersteunt Iran sinds de val van Saddam Hoessein verschillende sjiitische milities in Irak.
De Amerikaanse troepen vielen Irak in 2003 binnen en brachten Saddam Hoessein ten val, waarna er onder meer een burgeroorlog ontstond.
loading

POPULAIR NIEUWS

28101897_m

Het 'Thailand van Europa' is fenomenaal (en nog niet ontdekt door toeristen)

132353092_m

Piekeren? Een psycholoog geeft 4 manieren om die gekmakende gedachtenmolen eindelijk te stoppen

generated-image (5)

Belastingaangifte: deze zorgkosten vergeet je makkelijk — maar niet alles mag je aftrekken

56722237_m

Dit dorp in Spanje zoekt mensen die er gratis willen wonen

cappuccino-europa-header

Wat kost een cappuccino in Europa? Dit betaal je over de grens

anp290926122 1

Rutte vraagt kalmte na waarschuwingen voor aanvalsplannen Rusland

Loading