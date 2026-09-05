Honderden personen bij herdenkingsdienst Mladić

BELGRADO (ANP/AFP) - Op een herdenkingsdienst voor de deze week overleden Servische oorlogsmisdadiger Ratko Mladić in Belgrado zijn zo'n driehonderd mensen afgekomen, onder wie oud-militairen, een minister, familieleden en diverse functionarissen.

Mladić overleed vorige week in Scheveningen, waar hij een levenslange gevangenisstraf uitzat voor genocide en misdaden tegen de menselijkheid. De 'slager van Bosnië' zat achter de aanval op de Bosnische moslimenclave Srebrenica in 1995, waar 8400 Bosnische jongens en mannen werden afgevoerd en vermoord.

Het lichaam van Mladić kwam deze week aan in de Servische hoofdstad Belgrado, waar het met militaire eer werd ontvangen. De herdenkingsdienst van zaterdag was georganiseerd door een aantal voormalige Servische generaals. Behalve Mladić' zoon Danko was ook de Servische minister van Justitie, Nenad Vujic, bij de bijeenkomst aanwezig, meldt AFP.

De Serviër wordt maandag begraven. Daarbij worden duizenden mensen verwacht.