ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Forse verliezen op Wall Street na verklaring nieuwe leider Iran

Economie
door anp
donderdag, 12 maart 2026 om 21:17
anp120326190 1
NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met flinke minnen gesloten. Beleggers reageerden op ontwikkelingen rond de Iranoorlog en de verder stijgende olieprijzen. Het sluiten van de Straat van Hormuz en de Iraanse aanvallen op schepen hebben geleid tot zorgen over verstoringen in de aanvoer.
De nieuwe leider van Iran, Mojtaba Khamenei, zei in een verklaring dat de Straat van Hormuz gesloten zou moeten blijven als middel om druk uit te oefenen op de vijanden van het land. Door die zeestraat vaart normaal gesproken ongeveer een vijfde van de wereldwijde olie.
De Dow-Jonesindex zakte 1,6 procent naar 46.677,85 punten. De brede S&P 500-index sloot 1,5 procent lager tot 6672,62 punten. Woensdag sloten beide graadmeters met kleine verliezen. Techbeurs Nasdaq verloor 1,8 procent op 22.311,98 punten.
loading

POPULAIR NIEUWS

generated-image (5)

NYT: Hoe Trump en zijn adviseurs zich lelijk vergisten

GY1YGSsCvn4IwivkNTwdceFGL1aQwUc90xpzWOci

Toren in Dubai en drie schepen in brand door Iraanse drones

7b85806c3cc47c13c329040a9be7d708,bf730491

Beelden van ordinaire TV-datingshow zetten Noorse kroonprinses Mette-Marit opnieuw in een pijnlijk daglicht

ANP-553078668

Zien: Jake Paul met klotsende oksels op podium bij Trump. Gaat Jutta's verloofde de politiek in?

image

Wat is fascisme: de bingokaart om zelf bij te houden

IRANs_0

Olie weer boven de $100 want Iran blijkt op geen stukken na verslagen

Loading