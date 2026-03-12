Forse verliezen op Wall Street na verklaring nieuwe leider Iran

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met flinke minnen gesloten. Beleggers reageerden op ontwikkelingen rond de Iranoorlog en de verder stijgende olieprijzen. Het sluiten van de Straat van Hormuz en de Iraanse aanvallen op schepen hebben geleid tot zorgen over verstoringen in de aanvoer.

De nieuwe leider van Iran, Mojtaba Khamenei, zei in een verklaring dat de Straat van Hormuz gesloten zou moeten blijven als middel om druk uit te oefenen op de vijanden van het land. Door die zeestraat vaart normaal gesproken ongeveer een vijfde van de wereldwijde olie.

De Dow-Jonesindex zakte 1,6 procent naar 46.677,85 punten. De brede S&P 500-index sloot 1,5 procent lager tot 6672,62 punten. Woensdag sloten beide graadmeters met kleine verliezen. Techbeurs Nasdaq verloor 1,8 procent op 22.311,98 punten.